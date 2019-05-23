مصرع شخصين وإصابة آخرين فى تصادم على الطريق الحر ببنها

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخرون إثر اصطدام سيارة بهما أثناء نزولها من سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الحر وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلى مدير المرور يفيد بمصرع شخصين وإصابة آخرين كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 8436 ق.ا.ا على الطريق الحر وعند مدخل بنها تعطلت السيارة فنزلوا لاستطلاع الأمر فاصطدمت بهم سيارة تحمل أرقامًا معدنية رقم 265 م.ا.ى من الخلف ما أدى إلى مصرع اثنين وهما محمد ع 64 سنة بالمعاش وشقيقته صباح 30 سنة وإصابة آخرين وتم نقل الجثتان والمصابين إلى مستشفى بنها العام.

كما لقى أحد المصابين فى حادث الدهس الذى شهدته مدينة شبين القناطر اليوم مصرعه متأثرًا بإصابته حيث لفظ "وليد س ع" 34 سنة أنفاسه ظهر اليوم إثر إصابته بارتجاج ونزيف فى المخ.

وقررت النيابة العامة، التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة فيما أفاد مفتش الصحة، بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وأفاد مصدر بمستشفى شبين القناطر العام بأن باقى المصابين الأربعة فى الحادث ما زالوا يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

كان قد تلقى العميد محمد جنديه مأمور مركز شبين القناطر، بلاغًا بإصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا على طريق قليوب – شبين .

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل المقدمان محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وعلى النواوى رئيس وحدة مرور شبين وتبين أثناء قدوم السيارة رقم 1486 ق ب ح من قليوب إلى موقف شبين القناطر، وأثناء وقوف مجموعة من الركاب على جانب الطريق أمام قرية نوب طحا أطاحت بهم السيارة فأصابت 5 أشخاص منهم بكسور وجروح فى أنحاء الجسد وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام والمصابين هم "ف ع ق" 43 سنة و"أ م م ع" 41 سنة و"أ ع ش" 16 سنة و"وس ع" 34 سنة و"ا ش" 43 سنة وقام المقدم على النواوى رئيس وحدة مرور شبين بالتحفظ على السيارة بوحدة مرور شبين القناطر والقبض على السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.