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فوائد القرفة ..علاج حب الشباب وتنظم نسبة السكر في الدم

الخميس، 23 مايو 2019 03:00 ص
فوائد القرفة ..علاج حب الشباب وتنظم نسبة السكر في الدم
كتبت فاطمة ياسر
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لها لون مميز ورائحة رائعة، وتستخدم في إضافة نكهات مميزة للأطعمة، أو تناولها كمشروب مميز، ونجد أن هناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التي تؤكد أهميه تناوله للحصول علي جميع عناصرها الغذائية الهامة للجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الفوائد الخاصة بالقرفة، وماذا يحدث في الجسم فور تناوله لها، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد القرفة 
 

تحتوي القرفة علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كمضادات الأكسدة، والحديد والكالسيوم وفيتامين "أ وك"، وهذا ما يجعلها من أهم المشروبات في الأعشاب علي جسم الإنسان، وعن فوائدها فعليك التعرف علي التالي:

-تناولك لمشروب القرفة يوميا يعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من ارتفاعه.

القرفة تنظم نسبة السكر في الدم

-تحتوي علي العديد من العناصر الطبيعية التي تساعدهم بشكل كبير في الحفاظ والحد من الإصابة بحب الشباب، فيمكنك عمل قناع القرفة المضاف إليه زيت الزيتون مرتين في الأسبوع، للحصول هذه الميزة.

-من الأعشاب التي تمد البشرة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ عليه وعلي صحة البشرة والحد من ظهور التجاعيد بها لأنها تزيد من إفراز الكولاجين.

-تقوية الذاكرة وتنشيط المخ بشكل كبير، فهي من الأعشاب التي تعمل علي تنشيط خلايا المخ بشكل كبير، وتحافظ علي قدرات المخ.

-تساعد في الحفاظ علي  صحة القلب وتحد من التعرض لأي اضرار صحية به، وتعمل علي حمايته من الأمراض كانسداد شرايين القلب، أو ضيق في الصمام أو مثل هذه الأمراض.

القرفة تحمي من الاصابة بامراض القلب

-تعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، وتحد من ارتفاعه.

-تقلل فرص الإصابة بالجلطات، وتحمي الجسم من الإصابة بها.

- من المشروبات الجيدة في علاج حساسية الجلد، لأنها تحتوي علي بعض العناصر الغذائية التي تعمل علي ذلك.

 


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