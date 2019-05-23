صور.. دمار وخراب بسبب الأعاصير فى ولايتى ميزورى وأوكلاهوما بأمريكا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تسببت الأعاصير فى الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة من الدمار والخراب فى الممتلكات العامة والخاصة، كما أدى مصرع ثلاثة أشخاص جراء إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميزورى الأمريكي ،فيما ضرب إعصار آخر مدينة جيفرسون سيتى عاصمة الولاية مما أسفر عن أضرار كبيرة .



الأعاصير فى ولايتى ميزورى وأوكلاهوما

من جانبها حذرت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية من هطول أمطار غزيرة وسط ميزورى، كما أعلنت حالة التأهب لحدوث سيول مفاجئة، مشيرة إلى حدوث فيضانات فى أجزاء من نهر ميسيسبى ونهر إلينوي.

وتضرب الأعاصير ولاية ميزورى بعد يومين من الأعاصير التى ضربت أجزاء من ولايتى أوكلاهوما وتكساس الاثنين الماضى.



الأعاصير بولايتى ميزورى وأوكلاهوما

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية احتمال حدوث ما بين اثنين وأربعة أعاصير كبرى تحمل رياحا لا تقل سرعتها عن 179 كيلومترا فى الساعة خلال موسم 2019، وتوقعوا أيضا أن حوالى نصف العواصف المتوقعة وعددها يتراوح من تسع إلى 15 عاصفة ستكون بقوة إعصار وتحمل رياحا بسرعة 119 كيلومترا فى الساعة،ويجلب موسم الأعاصير فى المحيط الأطلسى، الذى يستمر حتى 30 نوفمبر، ما متوسطه 12 عاصفة تتحول ست منها إلى أعاصير، من بينها ثلاثة كبرى.



الأعاصير فى ولايتى ميزورى وأوكلاهوما



دمار سببه الأعاصير فى ولايتى ميزورى وأوكلاهوما



الأعاصير فى ولايتى ميزورى وأوكلاهوما



الأعاصير فى ولايتى ميزورى وأوكلاهوما



الأعاصير فى ولايتى ميزورى وأوكلاهوما