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الجيش السورى ينبه سكان إدلب ببدء عملية عسكرية واسعة

الخميس، 23 مايو 2019 02:56 م
الجيش السورى ينبه سكان إدلب ببدء عملية عسكرية واسعة جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش السورى نبهت سكان محافظة إدلب الخاضعة غالبا لسيطرة الجماعات المسلحة ببدئها عملية عسكرية واسعة لاستعادة المنطقة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وسائل الإعلام السورية قولها، إن مروحيات تابعة للجيش تلقى بشكل مكثف منشورات على قرى ريف إدلب، تطالب السكان المحليين بإخلائها قبل بدء معركة تحرير إدلب الكبرى.

وجاءت هذه التطورات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة أمس بين القوات الحكومية ومسلحى "هيئة تحرير الشام" التى تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقرى فى محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجية عند الحدود الإدارية بين محافظتى إدلب وحماة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد الجيش السورى ثلاث هجمات للمسلحين منذ صباح الثلاثاء.

 


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