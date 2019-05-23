سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن الفرنسى يستدعى صحفية فضحت حارس ماكرون للتحقيق معها

الخميس، 23 مايو 2019 09:41 م
الأمن الفرنسى يستدعى صحفية فضحت حارس ماكرون للتحقيق معها الرئيس الفرنسى
كتب : أحمد علوى
إضافة تعليق

استدعت الإدارة العامة للأمن الداخلى الفرنسى صحفية من جريدة "لوموند" الفرنسية وهى التى كانت وراء كشف فضيحة المعاون الأمنى السابق للرئيس ماكرون ألكسندر بينالا للحضور إلى مقرها من أجل التحقيق معها فى 29 مايو 2019.

وكانت الصحفية أريان شومان قد كشفت صيف 2018 أن بينالا كان متواجداً خلال تظاهرات الأول من مايو العام الماضى يقوم بمهمة مراقبة إلى جانب ضباط الشرطة ويرتكب أعمال عنف ضد المحتجين تم تصويرها ونشرتها الصحيفة.

وكان من نتائج التقرير الصحافى الذى أعدته شومان إقالة بينالا وتوجيه جملة من الاتهامات له، كما أنها أدت إلى انخفاض فى شعبية الرئيس ماكرون، وخاصة بعد ما تلاها من كشوف صحفية متتالية بينها استخدام بينالا غير القانونى لجوازات سفر دبلوماسية وروابطه المزعومة المثيرة للجدل مع رجال أعمال روس وغيرها.

وبحسب صحيفة "لوموند" فإن التحقيق الذى فتحته مؤخراً إدارة الأمن الداخلى الفرنسى يستهدف المقالات والتقارير التى نشرتها الصحيفة حول بينالا بما فى ذلك المعلومات الخاصة حول ضابط صف فى سلاح الجو الفرنسى يدعى شكرى فاكريم شريك المديرة السابقة لأمن رئاسة الوزراء مارى إلودى بواتو.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"بينالا" ينهار أمام مجلس الشيوخ ويؤكد: لم أكن حارسا لماكرون وسلاحى لأمنى الشخصى.. وقائد بالشرطة يكذبه: كان مسجل " فى مهمة خاصة ".. وسياسى يمينى يتساءل: مما تخاف الحكومة لتدعمه.. وتحقيقات: الضحايا لم يرتكبوا شغب

بعد قضية مساعده.. شعبية الرئيس الفرنسى تواصل الانحدار بـ4 درجات مئوية.. والتحقيقات تكذب حارسه "بينالا" ودفاعه.. وتؤكد: الضحايا لم يثيروا أى عنف وليس لهم سجلات لدى الأمن.. والحكومة تتهم المعارضة باختلاق الأزمات

تحقيقات قضية "مساعد ماكرون" تكشف كذب المتهم ومحاميه.. سلطات فرنسا تؤكد عدم إثارة ضحايا بينالا للشغب وليس لديهم سوابق.. الداخلية تخصص شارات خاصة لتلافى تكرار الواقعة.. والأحزاب تطلب سحب ثقة الحكومة

الأحزاب الفرنسية تتقدم غدا بطلب سحب الثقة من الحكومة بسبب قضية "بينالا"

فرنسا

بينالا

الامن الداخلى الفرنسى

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة