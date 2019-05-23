الأمن الفرنسى يستدعى صحفية فضحت حارس ماكرون للتحقيق معها

كتب : أحمد علوى

استدعت الإدارة العامة للأمن الداخلى الفرنسى صحفية من جريدة "لوموند" الفرنسية وهى التى كانت وراء كشف فضيحة المعاون الأمنى السابق للرئيس ماكرون ألكسندر بينالا للحضور إلى مقرها من أجل التحقيق معها فى 29 مايو 2019.

وكانت الصحفية أريان شومان قد كشفت صيف 2018 أن بينالا كان متواجداً خلال تظاهرات الأول من مايو العام الماضى يقوم بمهمة مراقبة إلى جانب ضباط الشرطة ويرتكب أعمال عنف ضد المحتجين تم تصويرها ونشرتها الصحيفة.

وكان من نتائج التقرير الصحافى الذى أعدته شومان إقالة بينالا وتوجيه جملة من الاتهامات له، كما أنها أدت إلى انخفاض فى شعبية الرئيس ماكرون، وخاصة بعد ما تلاها من كشوف صحفية متتالية بينها استخدام بينالا غير القانونى لجوازات سفر دبلوماسية وروابطه المزعومة المثيرة للجدل مع رجال أعمال روس وغيرها.

وبحسب صحيفة "لوموند" فإن التحقيق الذى فتحته مؤخراً إدارة الأمن الداخلى الفرنسى يستهدف المقالات والتقارير التى نشرتها الصحيفة حول بينالا بما فى ذلك المعلومات الخاصة حول ضابط صف فى سلاح الجو الفرنسى يدعى شكرى فاكريم شريك المديرة السابقة لأمن رئاسة الوزراء مارى إلودى بواتو.