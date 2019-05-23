"إسكان الوادى الجديد": تنفيذ 14 مشروعا بـتكلفة 96 مليون جنيه ..تعرف عليهم

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد،المهندس أحمد حسين يوسف،اليوم الخميس،عن استكمال تنفيذ 14 مشروعا تنمويا وخدميا بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية 96 مليون جنيه.

وقال حسين،فى بيان له اليوم ،أن المديرية نفذت هذه المشروعات بنسب تنفيذ تراوحت من 30- 95 % علي أن تدخل هذه المشروعات الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة،وهي مشروع إسكان حالات أولي بالرعاية بالفرافرة بتكلفة 900 الف جنيه، وانشاء سوق حضاري بمدية الفرافرة بتكلفة 3.5 مليون جنيه،و4 مشروعات صرف صحي بقري " عثمان بن عفان بالفرافرة – صنعاء بالخارجة- بدخلو بالداخلة – الموشية بالداخلة".

أضاف حسين ، أن المديرية تستكمل حاليا إنشاء 2 وحدة إطفاء بقري غرب الموهوب والقصر بمركز الداخلة،بتكلفة 4.5 مليون جنيه،ومبني إداري لقوات الحماية المدينة بالخارجة بتكلفة 5 مليون جنيه،ومبني إداري لمديرية التضامن الاجتماعي بالخارجة بتكلفة 4.7 مليون جنيه،ونقطة إطفاء بقرية الثورة بالخارجة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، و 2 عمارة سكنية للطلاب المغتربين أبناء المحافظة في مدينة المنيا بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأشار مدير الإسكان الي، انتهاء مشروع تطوير نزل الشباب بالخارجة بتكلفة 2 مليون جنيه، واستكمال تطوير منطقة مشربية غيث بالخارجة بتكلفة 3 مليون جنيه، ومشروع 100 منزل ريفي شمال الخارجة بتكلفة 35 مليون جنيه.

و من جانبها أعلنت وكيل وزارة النقل مدير فرع هيئة الطرق والنقل بالوادي الجديد، المهندسة ميرفت شحاتة، اليوم الخميس، عن استكمال مشروع إزالة الكثبان الرملية والرمال المتحركة من علي جانبي الطرق بعدة مناطق بالمحافظة بتكلفة إجمالية 86.5 مليون جنيه.

وقالت ميرفت، أن الهيئة تنفذ مشروع إزالة الكثبان الرملية بطريق باريس – درب الأربعين من من الكيلو 50 و حتي الكيلو 70 من الطريق بطول 20 كم بتكلفة 66.5 مليون جنيه، و محور باريس – الأربعين بتكلفة 10 مليون جنيه.

أضافت ميرفت ، أن الهيئة أوشكت علي الانتهاء من مشروع إزالة الكثبان الرملية من محور الخارجة – الداخلة – الفرافرة بتكلفة 10 مليون جنيه.

وأشارت مديرة الطرق الي، أن عملية إزالة الرمال المتحركة من علي جانبي الطرق، تجري بطول 15 مترا بعرض الطريق، وذلك لضمان عدم تحرك هذه الرمال بفعل العواصف والرياح وتتجمع في نهر الطريق مما يتسبب في تعطل وتوقف الحركة المرورية بالطريق.

كما أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الخميس، عن دراسة لتشغيل محطات مياه الشرب مدينة موط بالمركز عي مدار الـ24 ساعة.

وقال رئيس المركز انه تم ، تكليف محافظ الإقليم للوحدة المحلية لمركز الداخلة، بوضع دراسة فنية وحصر إمكانيات محطات مياه الشرب بالمدينة، تمهيدا لتشغيل محطات التنقية 24 ساعة، علي مدار اليوم أسوة بما حدث الفترة الأخيرة بمدينة الخارجة.

وأضاف، أن المحافظ كلف الجهات المعنية، ومسئولي مرفق المياه بمركز الداخلة ، بعقد جلسات عمل مشتركة مع الأطقم الفنية بمحطات مياه الشرب بمركز الداخلة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لدراسة سبل وآليات تشغيل المحطات علي مدار الـ24 ساعة بدلاً من تشغيلها لمدة 12-16 ساعة.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قرر تشغيل محطات مياه الشرب 24 ساعة بمركز الخارجة بدلًا من 12 ساعة فقط بشكل تجريبي يوم 28 أبريل 2019، ونجحت الفكرة وتم الإعلان رسميا عن التطبيق الفعلي لها يوم 6 مايو الماضي.

كما أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس عادل عباس، اليوم الخميس، عن تخصيص 11 الف فدان بزمام المركز، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 2 مليون نخلة علي مستوي المحافظة. أكد عباس، أنه بناء علي توجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، جري إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالرفع المساحي للأراضي المخصصة لتنفيذ المبادرة، في مناطق شمال نقب قرية "تنيدة" التابعة للمركز، وفي مناطق قريبة من محور تنيدة – منفلوط. أضاف عباس ، أن المركز سلم بالفعل مساحة 5 آلاف فدان لأحد المستثمرين علي محور قرية تنيدة – منفلوط، وجاري تسليم 6 آلاف فدان أخري لأحد المستثمرين لاستزراع وزراعة أشجار النخيل.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ 90 % من مشروعات تنموية وخدمبة بتكلفة إجمالية 12 مليون و 294 الف جنيه وذلك خطة تنمية المركز وقراه.

وقال رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، المهندس عادل عباس، أن المركز أوشك علي إنهاء بنود خطة التنمية المحلية الموحدة والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في 4 محاور رئيسية هي الطرق والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية القروية والتي يبدأ تنفيذها عقب إنهاء إجراءات الطرح والإسناد بعد إقرار الموازنة العامة للمحافظة، في شهر يوليو من كل عام.

أضاف عباس، أن المركز يستكمل تنفيذ مشروعات الطرق بطول 5.5 كم، تتضمن فتح مسارات وشوارع جديدة بالمركز وقراه بتكلفة 7 مليون و 245 الف جنيه، بينما أنتهي المركز من تنفيذ مشروعات المحاورة الثلاثة الأخرى، حيث تم الانتهاء من مشروعات الكهرباء من خلال تركيب كشافات ليد ومحول كهربي قدرة 500 كيلو فولت أمبير بمنطقة الامتداد العمراني بالمدينة بتكلفة أجمالي مليون و 630 الف جنيه.

وأشار رئيس المركز إلي، الانتهاء من خطة تحسين البيئية بتكلفة 2 مليون و 308 الف جنيه من خلال شراء وتركيب صناديق قمامة بالمركز وقراه، وشراء سيارة نظافة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وإقامة ممشى سياحي بطول 160 مترا بالناحية الشمالية الغربية لمدخل مدينة موط.

واكد عباس على ، قرب الانتهاء من تنفيذ بنود محور تدعيم الوحدات المحلية القروية والمدينة بتكلفة مليون و 110 الف جنيه، من خلال تلبية احتياجات الوحدات المحلية القروية، وتعلية مبني رئاسة المركز الحالي.