إحالة خفير قتل شاب لسرقة دارجة نارية بأوسيم للمفتى

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة المتهم "أ.م" لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، بتهمة قتل سائق دراجة نارية بأوسيم لسرقته، وحددت المحكمة جلسة 1 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "أ.م"، محبوس، 25 سنة، خفير، بقتل "ع.ع" عمدا مع سبق الأصرار، بأن أعد سلاحا ناريا "فرد خرطوش" غاية ارتكاب سرقة، فاستوقف المجنى عليه، والذى لاح له مستقلا دراجته البخارية فطلب أن يقله إلى مكان بعيد وعندئذ استوقفه وأبرز من طيات ملابسه سلاحه وأطلقه غدرا فى ظهره قاصدا قتله فحقق مراده، بإحداث إصابته التى أودت بحياته وقام بسرقة الدراجة النارية المملوكة للمجنى عليه.

ترجع الواقعة بتلقى قسم أوسيم بلاغاً، يفيد بالعثور على جثة شاب مصابة بطلق نارى بالطريق العام، وبالإنتقال تبين صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.