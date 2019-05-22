وأضاف جيفري (وهو أيضا المبعوث الخاص إلى التحالف العالمي المناهض لتنظيم داعش) - في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "ما نحتاجه حقا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار..نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا".