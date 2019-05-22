قال الممثل الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري اليوم الأربعاء إن هناك ضرورة إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف الاشتباكات التي فرضت ضغوطا هائلة على المدنيين هناك.
وأضاف جيفري (وهو أيضا المبعوث الخاص إلى التحالف العالمي المناهض لتنظيم داعش) - في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب
وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "ما نحتاجه حقا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار..نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا".
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