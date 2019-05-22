هيئة الأرصاد: انكسار موجة الحر السبت وانخفاض حرارة الجو بمعدل 8 درجات

كتب محمود راغب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الارتفاع فى درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ويكون على كافة الأنحاء بالبلاد.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن غدا الخميس تستمر ذروة الموجة الحارة ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لأقصى ارتفاع لها وتسجل 45 درجة.

وكشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة السبت المقبل بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و8 درجات.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من كبار السن والأطفال ومرضى الضغط البقاء فى المنازل وعدم الخروج تزامنا مع ذروة الموجة الحارة، مناشدا المواطنين بالإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار مباشرة ، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتعرض للشمس على فترات طويلة على مدار اليوم، وارتداء غطاء الرأس، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.