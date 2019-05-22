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محافظ قنا يكرم العاملين بهيئة التأمين الصحى المشاركين بمبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:53 م
محافظ قنا يكرم العاملين بهيئة التأمين الصحى المشاركين بمبادرة 100 مليون صحة جانب من التكريم
قنا - وائل محمد
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كرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا،عدد من العاملين المشاركين بمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، للكشف عن فيروس سي وأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية، جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور ممدوح وشاحي مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، والشيخ تاج ابوالوفا مدير المنطقة الأزهرية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.
 
اعرب محافظ قنا، عن خالص شكره وتقديره للقائمين علي المنظومة الصحية بالمحافظة، علي الجهد المبذول بمبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين، واوضح الهجان أن مبادرة 100 مليون صحة استهدفت مختلف المراحل العمرية حيث تم الكشف الطبي للقضاء علي فيروس سي لطلاب المرحلة الاعدادية والثانوية، بينما تم فحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وذلك من خلال 37 فريق طبى من هيئة التأمين الصحي.
 
من جانبه، اوضح الدكتور ممدوح وشاحي، انه تم الكشف عن فيروس سي لعدد 101 الف و 459 طالب من مرحلة الثانوية العامة بنسبة 75٪ من إجمالي المستهدف، والبالغ عددهم 136 الف و 250 طالب، وذلك من خلال المرور على 81 مدرسة، كما تم الكشف عن 155 الف و 816 طالب بالمرحلة الاعدادية بنسبة 93% من إجمالي المستهدف، البالغ عددهم 167 الف و 491 طالب من خلال المرور على عدد 418 مدرسة، وأضاف انه تم الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لعدد 394 الف و 282 طالب من المرحلة الابتدائية بنسبة 91% من إجمالي المستهدف، والبالغ عددهم حوالي 433 الف و 236 طالب من خلال المرور على 873 مدرسة.
 
وشهد الاحتفال، عرض فيديو توضيحي عن فعاليات المبادرة، بعدد من المدارس بمختلف مراكز المحافظة كما شهد الحفل عدد من الفقرات الفنية  وأختُتم  بتكريم كافة أفراد الفرق المشاركة في اعمال المبادرة.
 
 
جدير بالذكر، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اطلق حملة "100 مليون صحة " بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020 وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية وبناء مجتمع صحي بمختلف مراحله العمرية خالي من الأمراض قادر على العمل والعطاء وتحقيق التنمية.
 
 

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