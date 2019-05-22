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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش بباب الشعرية

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:58 ص
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش بباب الشعرية مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب ـ سليم على
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قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار فى مخدر الحشيش بدائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية،  من ضبط المتهمين وبحوزتهما "2 كيلو جرام حشيش، سلاح أبيض عبارة عن سكين، و2 هاتف محمول، مبلغ مالى".

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

 


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