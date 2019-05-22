جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب 3000 قرص لعلاج السرطان من تركيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة سعيد كامل، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته وقانون الجمارك.

كان جابر موسى، نائب مدير جمرك المطار، قد اشتبه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة الخطوط الجوية التركية فى راكب مصرى، وبسؤاله عمّا إذا كان يحمل أشياء أو بضائع يقر عنها للجمارك، أجاب بالنفى، ومرر الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فأفاد بوجود أجسام معتمة بالحقائب.

وشكلت الجمارك لجنة من محمود عبد الباسط، وعادل قرنى، ومحمود صبرى، مأمورى الجمارك بالمطار، لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 240 شريطا (3000 قرص) أدوية بشرية تُستخدم لعلاج السرطان، مخبأة داخل جيب سرى أسفل قاع الحقائب، تعلوه طبقه من "الفايبر". وجرى جرد المضبوطات بواسطة مأمورى الجمارك، وقرر مجدى عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ررقم 11 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.