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تركى آل الشيخ يهدى كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:42 م
تركى آل الشيخ يهدى كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات جانب من توزيع الهدايا
كتب محمد السيد
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أهدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدد من كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات، خاصة محافظات ومدن الصعيد.

واستقبل أبناء تلك القرى هدايا المستشار تركى آل الشيخ، معربين عن سعادتهم البالغة، وتقديرهم لما يقوم به من مساعدات عبر مجالات عدة إيماناً بأهمية الدور الاجتماعى.

وكان تركى آل الشيخ قد أعلن مساء اليوم عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال.

كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (1)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (2)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (3)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (4)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (5)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (6)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (7)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (8)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (9)
 
كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات (10)

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تركى آل شيخ يعلن عن أكبر مسابقة فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم

ترك آل شيخ

المحافظات

شهر رمضان

اخبار مصر

المملكة العربية السعودية


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