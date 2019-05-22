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الدولار يتراجع لأقل من 17جنيهًا بكافة البنوك للمرة الأولى منذ 26 شهرا

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:37 ص
الدولار يتراجع لأقل من 17جنيهًا بكافة البنوك للمرة الأولى منذ 26 شهرا الدولار - أرشيفية
كتب – أحمد يعقوب
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واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى تراجعه، اليوم الأربعاء، ليفقد ما بين قرشين إلى 3 قروش، وينخفض إلى أقل من 17 جنيهًا للدولار، فى كافة البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 38 بنكا، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، أى منذ شهر مارس 2017، أى 26 شهرا.
 
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أقل سعر فى بنك عودة ليسجل 16.95 جنيه للدولار، لسعر الشراء، وأعلى سعر للشراء فى بنك البركة بـ 16.99 جنيه للدولار.
 
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 92 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.
 
ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ4 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 
 

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