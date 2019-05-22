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إخلاء سبيل 5 من شركاء علا القرضاوى فى تمويل الإرهاب بتدابير احترازية

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:01 م
إخلاء سبيل 5 من شركاء علا القرضاوى فى تمويل الإرهاب بتدابير احترازية تجديد حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل 5 متهمين فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية المتهم فيها علا القرضاوى وزوجها وآخرون، والمقيدة برقم 316 لسنة 2016 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.

ويواجه المتهمون مجموعة من التهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

 

 


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تجديد حبس المتهمين بتمويل الارهاب

تمويل الارهاب

شركاء علا القرضاوى


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