"هواوى" العملاق الصينى تحت "رحمة" دونالد ترامب

كتبت: هبة السيد

أصبحت شركة هواوى العالمية امام ازمة بعد إعلان شركة "جوجل" تعليق بعض معاملات تتضمن نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر، ويأتى هذا القرار نتيجة قرار ادارة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب بحظر التعامل معها حيث وضعتها على القائمة السوداء.

إلا ان الحكومة الامريكية عادت منذ أيام وأعلنت عن تخفيف القيود المفروضة على منتجات هواوى مؤقتاً، ذلك على الرغم من استمرار تداعيات الحظر و القائمة السوداء التى وضعتها إدارة ترامب واتفقت كلا من انتل وكوالكم على الحظر الذى فرض على العملاق الصينى، كما تتخذ كلا من الشركتين خطوات بمنع امداد هواوى بالرقاقات.

وتأتى التطورات الأخيرة لتثير التساؤلات بشأن ما إذا كانت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من بعض الدول الغربية من جهة والصين من جهة أخرى تجارية أم سياسية، حيث أعلن إيريك شو، الرئيس الدورى لشركة هواوى، إن الشركة خلصت إلى أن الخلاف مع الولايات المتحدة "قضية سياسية"، فيما شهد عام 2008 نزاع تجارى بين بكين وواشنطن فيما يعرف بأزمة الرسوم الجمركية.

وفيما يلى ابرز المعلومات عن العملاق الصينى:

هواوي هى شركة اتصالات وإلكترونيات صينية عملاقة تتخذ من إقليم شينزين فى جنوب الصين مقراً لها.

استثمرت هواوى بشكل كبير في تقنية الجيل الخامس 5G لتصبح واحدة من الشركات القليلة مثل إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية القادرة على إنتاج معدات تنافسية لشبكات الجيل الخامس العالمية.

وتعد هواوى ثالث اكبر شركة تكنولوجية فى العالم انفاقا على البحث والتطوير حيث انفقت نحو 13.23 مليار دولار أمريكي على الأبحاث والتطوير فى عام 2017، أي ما يعادل 14.9%من إيراداتها، وأعلنت الشركة فى 2018 أنها ستنفق ما بين 15 و 20 مليار دولار أمريكي على قطاع البحث والتطوير.

تحتل الشركة الصينية المركز الثانى عالميا من حيث مبيعات الهواتف ووفقا لتقرير مؤسسة IDC وذلك بعد تفوقها على شركة "آبل" فى سوق الهواتف الذكية خلال فترة الربع الثاني من عام 2018، لتحل بذلك وللمرة الأولى فى المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية.

نجحت الشركة في شحن وتسليم 54.2 مليون وحدة من هواتفها الذكية، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصةٍ سوقية قياسية بلغت 15.8٪ خلال العام الماضى.

و سجلت هواوى نمواً سنوياً سريعا بنسبة 41% خلال الربع الثانى من 2018.

استأثرت هواوى بنسبة 15.8% من إجمالي حجم سوق الهواتف العالمية مقارنة بـ 12.1% لصالح شركة "آبل".

ومنذ عدة أشهر اعتقلت منج وانزو، مديرة العمليات المالية وابنة مؤسس الشركة فى كندا.

وفى ابريل الماضى صدرت قوانين فى الولايات المتحدة تحظر على الشركات شراء معدات من أي شركة تمثل تهديدا للبلاد وهو ما يحول دون استخدام معدات واجهزة شركة هواوى للبنية التحتية للاتصالات، لاسيما وأن الولايات المتحدة كانت قد اعلنت فى وقت سابق ان تقنية الجيل الخامس التى تطورها شركة هواوى تمثل تهديدا للامن القومى على حد قولها.

و لجأت شركة ZTE الصينية الى تسوية لرفع الحظر عبر سداد مليار دولار غرامة لوزارة الخزانة الامريكية.

وتخشي الولايات المتحدة وبعض حكومات غربية من اجبار أجهزة الأمن الصينية هواوى وشركات اخرى للمساعدة فى جمع معلومات استخباراتية وفقا لبعض تقارير.