موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزير الكهرباء عن أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.

يقدم "اليوم السابع" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، التى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو المقبل، وفقا لجداول الأسعار الجديدة التى تم إعلانها اليوم الثلاثاء، من قبل وزارة الكهرباء، فى مؤتمر صحفى.

بدأت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات و قضبان السكك الحديدية.

ينشر "اليوم السابع" أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى، بعد إعلان الأسعار الجديدة، التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، حتى يوليو 2020.

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

تظاهر مئات الإسرائيليين من المتقاعدين، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للاعتراض على تخفيض المعاشات التى تقدمها الحكومة لهم.