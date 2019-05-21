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محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكولى تعاون لاستصلاح 10 آلاف فدان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:16 م
محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكولى تعاون لاستصلاح 10 آلاف فدان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بروتوكولى تعاون مع شركتين استثماريتين فى المجال الزراعى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم مشروعات الاستثمار الزراعى بالمحافظة وتنميتها .

وأوضح "الزملوط"، أنه تم الاتفاق مع كل شركة منهما على إقامة مشروع زراعى متكامل على مساحة 5 آلاف فدان بمنطقة شرق العوينات، وذلك فى إطار خطة المحافظة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الجادين وإتاحة فرص عمل لأبنائها، مؤكدا أن المحافظة تقدم كل التيسيرات أمام المستثمرين لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأعلن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد، عن تمويل 92 مشروعا تجاريا وإنتاجا حيوانيا وخدميا بالمحافظة بقيمة 3.3 مليون جنيه.

وقال محمود حسن، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد، إن التمويل تم خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 أبريل، وأن تلك المشروعات وفرت 137 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح "حسن" أن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية، وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.


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استصلاح 10 الاف فدان بالوادى

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