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دراسة: زيادة أو إنقاص الوزن فى الشيخوخة يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:36 م
دراسة: زيادة أو إنقاص الوزن فى الشيخوخة يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر الخرف
كتب بيتر إبراهيم
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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كوريون أن زيادة الوزن أو فقدان الوزن في الشيخوخة يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يزيدون من من وزنهم  10% أو يتخلصون من وزنهم بنفس المقدار على مدار عامين هم أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بسرقة الذاكرة "الخرف".

ورتبط الباحثون أن السمنة مرتبطة بالالتهاب ، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الإدراك، كما أن فقدان الوزن قد يكون علامة على حالة مرضية أخرى لها صلة خاصة بالخرف ، مثل أمراض القلب أو السرطان.

الخرف
الخرف

 

وأوضح الباحثون من جامعة كيونج بوك الوطنية في كوريا الجنوبية بقيادة البروفيسور "جين وون كوون" من كلية الصيدلة، قائلين: "قد يكون كل من زيادة الوزن وفقدان الوزن من عوامل الخطر المهمة المرتبطة بالخرف".

وتابع الدكتور "كوون": "تشير نتائجنا إلى أن التحكم المستمر في الوزن وإدارة الأمراض والحفاظ على نمط حياة صحي مفيدان في الوقاية من الخرف ، حتى في الحياة اللاحقة".

الخرف
الخرف

ويعد الخرف أحد الشواغل الصحية العالمية التي تزداد سوءًا مع استمرارنا في العيش لفترة أطول، وقد تم تشخيص حوالي 46.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بهذه الحالة في عام 2015 ، والتي كلفت حوالي 642 مليار جنيه إسترليني (818 مليار دولار) في ذلك العام وحده.

وفي الوقت نفسه ، زاد انتشار السمنة على مستوى العالم بأكثر من 100% على مدى العقود الأربعة الماضية، ونظرًا لأن الخرف هو حالة تقدمية لا رجعة فيها ، فقد ركزت الدراسات على كيفية الوقاية منه ، مع الإشارة إلى مؤشر كتلة الجسم.

 

 


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