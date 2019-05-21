تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بكنترول المديرية، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح الأحد المقبل، يعقبها بدء رصد درجات الطلاب وجمعها بدرجات الترم الأول للعام الدراسى الجارى 2018/2019.

وأضاف "عجلان" أنه من المقرر عقب الانتهاء من أعمال التصحيح إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هناك جهد كبير بأعمال التصحيح نظرا لضخامة عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية، إلى جانب بدء أعمال الرفع للدرجات للطلاب المستحقين، مشيرا إلى أنه يتم أعمال التصحيح جنبا إلى جنب لامتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة.

وكان قد أدى 89 ألف و925 طالب فى 12 إدارة تعليمية فى 406 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه انطلقت أعمال الامتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى العام والرياضى والرسمى واللغات "الشهادة الإعدادية" الخميس الماضى 9 مايو الجارى ، وحتى اليوم 15 مايو من نفس الشهر.