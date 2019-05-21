تجنبى الخلافات فى رمضان.. مختص: المتزوجون يتهربون من الزواج بإدمان التكنولوجيا

كتبت أسماء شلبى

الرومانسية وإظهار مشاعرك لشريك حياتك فرض عين.. يبدأ الحلم قبل الارتباط بشريك العمر الذى سوف يحول حياتهم "لأجمل قصة حب"، ولكنها تنتهى لحالات كثيرة مع التوقيع على دفتر المأذون، لتبدأ الصراعات والروتين ونسيان الحب، ويظهر الوجه الممل الذى بحث عن الضروريات فتجد الزوجة نفسها ناقمة على زوجها، والزوج يبحث عن شريك جديد .

تهرب من المسئولية

لم تتهاون "رباب.ن" مع زوجها، رغم مدة زواجهم القصيرة التى لم تتجاوز 7 شهور، وفضلت الفرار من جحيم العيش بالحياة الزوجية بسبب كسل زوجها وتفضيله النوم وأصدقاءه وإدمان مواقع التواصل الاجتماعى، على الحديث معها ومساعدتها بالمنزل والخروج سويًا أثناء العطلات الأسبوعية من عملهم.

وقالت "رباب"، فى الدعوى التى أقامتها ضد زوجها "تامر.ر": عملنا سويًا فى مدرسة خاصة بالجيزة، وكان يسكن بالقرب من منزلنا وعندما تقدم لى وافقت ولكنى لم أعرف أنه مستهتر ويتهرب من المسئولية، لنقضى طوال شهور الزواج فى خلاف دائم وصل لحد ضربه لى فقررت تركه قبل فوات الأوان.

مختص: المتزوجون يتهربون من الزواج بإدمان للتكنولوجيا



وفى سياق متصل، قال مصطفى حاتم خبير العلاقات الأسرية، الشباب أصبح لا يقدر مسئولية الزواج ويضيعون أوقاتهم فى استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل سيئ دون ترشيد، وذلك لكى يتهربوا من مسئوليات الزواج.

وأضافت: أحيانًا يقوم الزوجات أو الأزواج بالتخلص من ضغط الخلافات الزوجية بالإقدام على النوم بشكل مبالغ فيه، ويكون ناتج عن سبب نفسى وليس للكسل والخمول، وذلك للهروب من واقعهم والتخلص من الضغوط مما يدفع الطرف الأخر للتصدى بشكل عنيف يصل لطلب الطلاق، كما أن الزوجات التى يفضلن الرغى كبديل للاهتمام بالمنزل والزوج تعانى من نقص من الاهتمام من قبله، فهو من يدفعها للبحث عن بديل كالهاتف أو أصدقائها.