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الشرطة توجه 92 اتهاما بالقتل والإرهاب لمنفذ مذبحة نيوزيلندا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:10 ص
الشرطة توجه 92 اتهاما بالقتل والإرهاب لمنفذ مذبحة نيوزيلندا منفذ مذبحة نيوزيلندا
كتب محمد جمال
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وجهت الشرطة النيوزيلندية رسميا، 92 اتهاما اليوم الثلاثاء، منها تهمة الإرهاب لمنفذ مجزرة مسجدى كرايست تشيرش فى نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلما، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

 

وقالت الشرطة، في بيان، إن "تهمة الشروع في عمل إرهابى بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجهت إلى برنتون تارنت".

 

وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه تارنت 51 اتهاما بالقتل، و40 اتهاما بمحاولة القتل، في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

 

وأوضحت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتُخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميينوحُدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو.

 

 

 


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