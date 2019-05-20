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لاحتوائها على مادة "سلفورافان"..

3 أطعمة مفيدة لصحتك فى رمضان.. تحمى من السرطان وتحافظ على قلبك

الإثنين، 20 مايو 2019 02:57 م
3 أطعمة مفيدة لصحتك فى رمضان.. تحمى من السرطان وتحافظ على قلبك البروكلى له فوائد عديدة فى الوقاية من السرطان ومنع امراض القلب
كتبت أمل علام
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تعتبر الخضراوات مهمة فى رمضان، لذلك يجب أن تشتمل مائدة رمضان على الخضراوات، وخصوصا الخضراوات الصليبية، لأنها مفيدة فى الوقاية من العديد من الأمراض..

فوائد الخضروات الصليبية
فوائد الخضروات الصليبية

تتمتع الخضروات من المجموعة الصليبية بقدرتها على الحماية من العديد من الأمراض، مثل القرنبيط والبروكلى والكرنب، وذلك لأنها تحتوى على مادة تسمى السلفورافان  (SFN) sulforaphane ،فهي لها القدرة على الحماية من السرطان، ومضادة للميكروبات، ومضاد للإلتهابات، كما وجد أنه فعال في الوقاية من الشيخوخة ومرض السكري.

و هو مركب نباتي طبيعي يوجد في الخضروات الصليبية ،مثل الكرنب، والقرنبيط، واللفت، والبروكلي، يتم تنشيطه فقط عندما تكون الخضروات مفرومة أوعند مضغها.

القرنبيط
القرنبيط

ما هو السولفورافان ؟

يقال إن المركب غني بالكبريت لديه العديد من الفوائد الصحية، في الخضروات مثل الملفوف والبروكلي، حيث تميل الخضراوات النيئة إلى الحصول على أعلى كمية من السولفورافان، أظهرت دراسة صدرت أن البروكلي الخام يحتوي على حوالي عشر مرات أكثر من السلفورافان من البروكلي المطبوخ. يوصى بأن يقوم بطهى الخضروات على البخار لمدة دقيقة إلى ثلاث دقائق قبل الأكل، هذا هو الأسلوب الأكثر مثالية لتحسين مستويات السلفورافان أثناء الطهي، أيضا، ينبغي للمرء أن يتذكر أن طهي الخضروات أقل من 140 درجة مئوية (تتجاوز درجة الحرارة هذه سيؤدي إلى فقدان الجلوكوزينات) لذلك ، لا ينبغي أبدًا غليان الخضار، يمكنك أن تأكلها نيئة أو على البخار قليلاً.

أثناء وجوده في الجسم، يعمل السولفورافان عن طريق تحفيز إنتاج إنزيمات مهمة تحيد الجذور الحرة.

البروكلى خليه على مائدتك
البروكلى خليه على مائدتك

تعرف على أهم فوائد هذه الخضروات:

أولا : منع الإصابة بالسرطان ..

لقد أظهرت بعض الدراسات على الحيوانات أن السولفورافان له خصائص مضادة للسرطان، لقد أظهرت القدرة على تقليل حجم، وعدد الخلايا السرطانية، يوضح هذا المركب أيضًا القدرة على منع نمو خلايا السرطان من خلال إطلاق إنزيمات مضادة للأكسدة وإزالة السموم التي تحمي من المواد المسببة للسرطان.

صحة القلب
صحة القلب

ثانيا: دعم صحة القلب..

 أظهرت الدراسات أن السلفورافان يمكن أن يعزز صحة القلب بعدة طرق، يفيد هذا المركب صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب (حيث يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ضيق الشرايين، وبالتالي يسبب أمراض القلب.

يقى من مرض السكر
يقى من مرض السكر

ثالثا :مفيد لمرض السكر..

 فحصت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على مرضى السكري من النوع 2 ، كيف يمكن أن يؤثر تناول مستخلص البروكلي يوميًا على مستويات السكر في الدم، أظهرت النتائج أن السلفورافان يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم إلى حد كبير.

رابعا:الحماية من تلف المخ..

أظهرت الدراسات الصغيرة أن السلفورافان يمكن أن يُظهر نتائج مفيدة في الحالات التالية أيضًا: الحماية من تلف المخ، علاج بعض أعراض مرض التوحد، الحماية من أضرار أشعة الشمس، يحسن من مشكلات حركة الأمعاء مثل الإمساك، يساعد فى فقدان الوزن.


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فوائد البروكلى عديدة منها الوقاية من السرطان

البروكلى

القرنبيط

الكرنب

الخضروات الصليبية

فوائد الخضروات الصليبية

صحة القلب

منع السرطان

الوقاية من مرض السكر

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