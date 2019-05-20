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مسلحون يغلقون تدفق المياه بالنهر الصناعى لغرب ووسط ليبيا

الإثنين، 20 مايو 2019 04:17 ص
مسلحون يغلقون تدفق المياه بالنهر الصناعى لغرب ووسط ليبيا عناصر من الجيش الليبى
كتب وكالات
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أعلن جهاز النهر الصناعى منظومة الحساونة سهل الجفارة فى ليبيا، عن توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، على المنطقة الغربية والوسطى، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وذكر الجهاز، مساء الأحد، أن مجموعة مسلحة هاجمت موقع الشويرف، وأجبروا العاملين على إغلاق كافة صمامات التحكم بمنظومة النهر الصناعي".

وقال جهاز النهر الصناعى فى بيان صحفى حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى يفيد بتوقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم".

وأضاف البيان: "هذا الاقتحام سيترتب عنه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى غدا صباحا وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربى الذى كان مبرمج ضمن خطة التشغيل".

وأكدت إدارة جهاز النهر الصناعى على أن "إدارة الجهاز تؤكد بهذا الصدد، النأى عن كافة الخلافات والصراعات " مشيرة إلى أنها "شركة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائى لكافة المواطنين"، مطالبة "الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة".

 


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