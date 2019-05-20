محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طريق طراد النيل بتكلفه 33 مليون جنيه

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق طراد النيل بطول 6 كم وعرض 22 متر بنطاق حى الوراق حيث بدأت أعمال رصف الطريق من مبنى وزارة الموارد المائية والرى وحتى منطقة شركة النصر للمسبوكات وتستمر مده التنفيذ 10 أشهر وبإشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأكد راشد أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل تبلغ 33 مليون جنية حيث يعد طريق حيوى ورئيسي ويشهد كثافات مرورية عالية طوال اليوم وله أهميتة البالغة على أهالى الوراق وأوسيم وشمال الجيزة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها لمتابعة أعمال الرصف ورفع الإشغالات والتعديات من نهر الطريق لتوسعته أمام الحركة المرورية.

وقد كلف راشد مدير مديرية الطرق بالمتابعة اليومية والتنسيق مع شركات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحى لتحويل أى مسارات للكابلات أو المواسير لعدم إعاقة أعمال الرصف والتوسعة الجارى تنفيذها للطريق مؤكدا على تدعيم جانبى الطريق بأرصفة خرسانية لضمان عدم انزلاق السيارات خاصه وهناك ارتفاع للطريق عن مسطح الأرض حفاظا على حياة المارة كما سيتم تدعيم الجزيرة الوسطى بصبات خرسانية.

كما وجه المحافظ رئيس حى الوراق بإزالة أى إشغالات متعدية على خطوط التنظيم بجانبى الطريق وعدم السماح بها مجدداً ليظهر نتاج أعمال الرصف والتوسعة للطريق على الوجه الأمثل.

الجوله التى قام بها المحافظ ورافقة اللواء محمد رافت السكرتير العام وجه خلالها حى الوراق بالتنسيق مع مدينة الجيزة للتأكد من تركيب أعمد أنارة حديثة ( ليد ) بالطريق ومتابعة يومية للأعمال التى تنفذها الشركة للتأكد من تطبيقها أعلى معايير الجودة فى التنفيذ.

وخلال الجوله تفقد الحدائق والمسطحات الخضراء الكائنة أسفل كوبرى 6 أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز مع امتداد شارع وزارة الزراعة حيث كلف رئيس حى الدقى بتطوير المسطحات الخضراء واضفاء لمسه جماليه عليها .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.