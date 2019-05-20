video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 11:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فوز "مصر" للعام الثانى على التوالى برئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب

الإثنين، 20 مايو 2019 10:28 م
فوز "مصر" للعام الثانى على التوالى برئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب مجلس وزراء الصحة العرب
كتب لؤى على
إضافة تعليق

فازت مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب  للفترة الجديدة 2019-2020 ، لتصبح مصر رئيس المكتب التنفيذي لعامين على التوالى .
 
وكانت مصر تترأس المكتب التنفيذي خلال الفترة من 2017-2018، مؤكدة أن هذا يعكس دور مصر الهام والمحوري، فى المنطقة.
 
جاء ذلك ، اليوم، خلال ترؤس وفد مصر لليوم الثاني على التوالي اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك بمقر الأمم المتحدة، بالعاصمة السويسرية، جنيف.
 
يشار إلى أن المجلس انتهى إلى اتخاذ العديد من القرارات الهامة اليوم بعد ما تم من مناقشات ومداولات أمس، حيث تم تعطيل اللائحتين التأسيسية و الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية المعتمدة من قبل الدورة العادية "3" لمجلس وزراء الصحة العرب وكذا تم تعطيل اللائحتين التأسيسية والداخلية المحدثتين الصادر بشأنهما القرار رقم 10 عن الدورة العادية رقم 33 لمجلس وزراء الصحة العرب مارس 2009 ، وسيستمر العمل باللوائح الداخلية للمجلس خلال الفترة الانتقالية لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار ولحين إقرار النظام الأساسي واللائحة الداخلية المحدثتين للمجلس  العربي للاختصاصات الصحية.
 
وتم تعيين الدكتور عمر عوض سليم الداوود "من سلطنة عمان"، بعد إجراء عملية التصويت، ليصبح أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2019 لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
و تمت الموافقة على تشكيل الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بعضوية كل من دولة تونس، والعراق، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة المقر وهي الأردن وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
يذكر أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى اتخاذ قرارات بشأن الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما تم اعتماد مشروع الكلمة النهائية الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب والتي ستلقيها اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية. 
 
وانتهت الجلسة من مناقشة الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في إطار النزوح في المنطقة العربية، مضيفاً أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة لجائزة الطبيب العربي.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"القومى للسكان" يحذر من انخفاص نصيب الفرد من المياة لـ 370 متر بحلول 2050

وفد الرقابة الصحية يزور مستشفيات بورسعيد لتقيمها قبل تطبيق التأمين الصحى

تفاصيل رئاسة مصر لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بجنيف

هيئة الرقابة الصحية: صدور معايير تسجيل الصيدليات لأداء خدمات التأمين الصحى

جنيف

مجلس وزراء الصحة العرب

المجلس العربى للصحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على التعاقد مع جريزمان

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على التعاقد مع جريزمان

الرجوع الى أعلى الصفحة