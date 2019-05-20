فوز "مصر" للعام الثانى على التوالى برئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب

كتب لؤى على



فازت مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للفترة الجديدة 2019-2020 ، لتصبح مصر رئيس المكتب التنفيذي لعامين على التوالى .

وكانت مصر تترأس المكتب التنفيذي خلال الفترة من 2017-2018، مؤكدة أن هذا يعكس دور مصر الهام والمحوري، فى المنطقة.

جاء ذلك ، اليوم، خلال ترؤس وفد مصر لليوم الثاني على التوالي اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك بمقر الأمم المتحدة، بالعاصمة السويسرية، جنيف.

يشار إلى أن المجلس انتهى إلى اتخاذ العديد من القرارات الهامة اليوم بعد ما تم من مناقشات ومداولات أمس، حيث تم تعطيل اللائحتين التأسيسية و الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية المعتمدة من قبل الدورة العادية "3" لمجلس وزراء الصحة العرب وكذا تم تعطيل اللائحتين التأسيسية والداخلية المحدثتين الصادر بشأنهما القرار رقم 10 عن الدورة العادية رقم 33 لمجلس وزراء الصحة العرب مارس 2009 ، وسيستمر العمل باللوائح الداخلية للمجلس خلال الفترة الانتقالية لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار ولحين إقرار النظام الأساسي واللائحة الداخلية المحدثتين للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وتم تعيين الدكتور عمر عوض سليم الداوود "من سلطنة عمان"، بعد إجراء عملية التصويت، ليصبح أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2019 لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

و تمت الموافقة على تشكيل الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بعضوية كل من دولة تونس، والعراق، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة المقر وهي الأردن وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

يذكر أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى اتخاذ قرارات بشأن الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما تم اعتماد مشروع الكلمة النهائية الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب والتي ستلقيها اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وانتهت الجلسة من مناقشة الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في إطار النزوح في المنطقة العربية، مضيفاً أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة لجائزة الطبيب العربي.