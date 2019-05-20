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الإثنين، 20 مايو 2019 01:39 م
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تعليم الدقهلية: توزيع درجات الامتحان على الأسئلة المجابة فقط فى حال تعطل التابلت

الإثنين، 20 مايو 2019 01:08 م
تعليم الدقهلية: توزيع درجات الامتحان على الأسئلة المجابة فقط فى حال تعطل التابلت على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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صرحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بأن 97% من مدارس الدقهلية، أدت اليوم الاثنين، امتحان الأحياء للصف الأول الثانوى إلكترونيا.

 

وردت المديرية على شكاوى بعض الطلاب وأولياء الأمور بتعطل التابلت أثناء أداء الامتحان بأنه على الطالب تحرير محضر إثبات حالة عن طريق مسئول التطوير التكنولوجى، مبينا به سبب عطل التابلت، ليخرج الطالب من الامتحان، ويتم توزيع درجات الامتحان على الأسئلة التى تم حلها من قبل الطالب فقط.

 

وأشار الطلاب، إلى أن الامتحان مكون من 17 سؤالا بينها أسئلة اختيارية وأخرى مقالية، وقد شملت المنهج بالكامل وتحتاج إلى تركيز كبير كونها إجابات غير مباشرة.


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الدقهلية

تعليم الدقهلية

امتحان احياء اولى ثانوى

امتحان التابلت

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