تشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه على يد صهره بسبب خلافات عائلية بالمقطم

كتب سليم على

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، تشريح ودفن، جثة عامل، لقى مصرعه على يد زوج شقيقته لوجود خلافات عائلية بينهما بمنطقة الأسمرات.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن مشاجرة نشبت بين شخص وصهره، بمنطقة الأسمرات عقب الإفطار، أسفرت عن مصرع المجنى عليه.

كما كلفت النيابة، رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وكذلك زوجة المجني عليه" شقيقة المتهم.

وانتقل فريق من النيابة، لمناظرة الجثة وتبين تلقيه لعدة طعنات ووفاته فور وصوله المستشفي، وتم التحفظ علي الجثمان، وندب أطباء الطب الشرعى.

كان قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى أحمد س، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة، وتركت على إثرها المنزل وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجني عليه إلى منزل شقيقها للتصالح معها نشبت بينه وشقيق زوجته مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه عدة طعنات، حتى لقى مصرعه متأثرا بإصابته، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.