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تحقيقات ضبط لحوم فاسدة بالجيزة: المتهم أوهم الزبائن بأنها "بلدى" وباعها بأسعار منخفضة

الإثنين، 20 مايو 2019 10:04 م
تحقيقات ضبط لحوم فاسدة بالجيزة: المتهم أوهم الزبائن بأنها "بلدى" وباعها بأسعار منخفضة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل ضبط صاحب مخزن لحوم، جمع كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وشرع في بيعها للمواطنين بالجيزة، حيث تبين أن المتهم "عربى.ع" جمع كميات من اللحوم المجمدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين أن المتهم ختم اللحوم باختام مزورة بقصد الاحتيال على المواطنين وإيهامهم بإنها لحوم بلدية وتم ذبحها بمذابح خاضعة لإشراف الجهات المختصة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم إعاد طرح اللحوم المستوردة للبيع على المواطنين، خلال شهر رمضان، بأسعار منخفضة نسبيًا عن الأسعار الحقيقة لمثيلتها من اللحوم البلدى الصالحة للاستهلاك، بقصد جذب عدد كبير من الزبائن.

وتابعت التحقيقات، أن رجال المباحث رصدوا نشاط المتهم، وعلى الفور خرجت حملة أمنية من مباحث التموين استهدفت المخزن وضبط المتهم وبحوزته 700 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وختامة،  وزجاجة حبر أحمر.

 


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