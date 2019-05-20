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انفوجراف.. إصدار أكثر من 7.2 مليون تأشيرة عمرة حتى 11 رمضان

الإثنين، 20 مايو 2019 01:18 م
انفوجراف.. إصدار أكثر من 7.2 مليون تأشيرة عمرة حتى 11 رمضان معتمرين - صورة أرشيفية
كتبت جينا وليم
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نشر موقع وزارة الحج والعمرة، انفوجراف يوضح أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى سجل إصدار 7.222.369 ، تأشيرة حتى تاريخ 11 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6.639.295 معتمرا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 757.498 معتمرا، منهم 602.004 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 155.494 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.881.798 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

 

ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعى خمسة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين، وأعداد الموظفين السعوديين فى شركات ومؤسسات العمرة 10.803 موظفين، منهم 8.946 من الذكور، و 1.857 من الإناث.

 

ووصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5.907.541 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 634.379 معتمرًا، وسجل وصول 97.375 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

 

مؤشر العمرة الاسبوعى
مؤشر العمرة الأسبوعى

 


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السعودية

العمرة

معتمرين

شهر رمضان

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