النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينه العقار المنهار فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

كلفت نيابة حدائق القبة الجزئية، برئاسة المستشار أحمد بركات، بتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينه العقار المنهار و‘إعداد تقرير مفصل بحالة العقارات المجاورة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات ومراجعة تراخيص العقار المنهار.

تعود الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا بسقوط عقارين بحدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام أحد المواطنين بهدم عقار قديم مكون من 5 طوابق باستخدام "كراكة"سقط على آخر فى الجهة المقابلة من الشارع مما أدى إلى انهياره، ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات أو وفيات.

وانتقل رجال الحماية المدنية وأعضاء من رئاسة حى حدائق القبة لمعاينة موقع الانهيار وتم تشكيل فرق مخصصة للكشف عن صحة المبانى المجاورة، وجار رفع آثار الهدم من الشارع.