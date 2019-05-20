المركزي: اقتصاد ألمانيا قد لا يحافظ على وتيرة النمو بالربع الثانى

رويترز

قال البنك المركزي الألماني اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن يفقد اقتصاد ألمانيا بعض الزخم في الربع الثاني من العام، بعدما حقق نموا قويا في الأشهر الثلاثة الأولى.

وعاد الاقتصاد الألماني المتباطئ إلى النمو في الربع الأول مع ارتفاع إنفاق المستهلكين وزيادة نشاط البناء بدعم من طقس شتوي معتدل، لكن الأفق مازال ملبدا بالغيوم بفعل النزاعات التجارية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.4%، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، و0.7 % على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، حسبما أظهرته أرقام أولية من مكتب الإحصاءات.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري إن انتعاش الربع الأول جاء بفضل "عدة عوامل خاصة" وهو ما يعني أن الاقتصاد سيكافح للحفاظ على وتيرة نموه في الفترة من أبريل إلى يونيو

وأضاف أن صناعة السيارات الألمانية تواجه طلبا ضعيفا من الخارج، وأن من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات العالمية مزيدا من الهبوط هذا العام، بعدما سجلت أول انخفاض لها منذ الأزمة المالية في 2008.