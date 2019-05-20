القبض على صاحبة محل ملابس بتهمة النصب على 4 أشخاص فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على صاحبة محل ملابس جاهزة، اتهمها عامل و3 آخرين بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ قدرت بحوالى 62 ألف جنيه بدعوى تعيينهم فى الكهرباء.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة، من "عبدالستار.ك.ع" 26 عام، حاصل على دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و3 أخرين، بتضررهم من "حنان.م.م"40 عام صاحبة محل ملابس جاهزة مقيمة دائرة قسم ثان الإسماعيلية، لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت حوالى 62 الف جنيه كمقدم لتعيينهم بشركة الكهرباء، عقب إيهامهم على غير الحقيقة بعلاقاتها بكبار المسئولين بشركة الكهرباء، وقدرتها على تعيينهم بالشركة دون الوفاء بالالتزام.

وبإجراء التحريات، تبين صدق ما جاء فى بلاغ الشاكين، وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهمة.

تم التحفظ على المتهمة، وتحرر المحضر رقم 2051 لسنة 2019 إدارى قسم ثان الإسماعيلية بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.