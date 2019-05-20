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الإثنين، 20 مايو 2019 11:40 م
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الصحة العالمية تحذر من الأطعمة المقلية والمايونيز والكاتشب فى رمضان

الإثنين، 20 مايو 2019 11:15 م
الصحة العالمية تحذر من الأطعمة المقلية والمايونيز والكاتشب فى رمضان الصحة العالمية توصى بتجنب المقليات والمايونيز والكاتشب
كتبت أمل علام
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بمناسبة شهر رمضان، تقدم منظمة الصحة العالمية ،عدد من النصائح الهامة لطعام صحى فى رمضان ،وذلك بالإقلال من الدهون، والملح لتجنب العطش فى نهار رمضان ومنع الإصابة بالسمنة.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، خاصة اللحوم الغنية بالدهون، والأطعمة المصنوعة من الفطائر المضاف إليها دهون أو سمن نباتي أو زبدة،كما أنه  من الأفضل الابتعاد عن القلي، واستخدام طرق أخرى في الطهى، مثل الطهو على البخار أو القلي السريع باستخدام كمية صغيرة من الزيت، أو الطهى في الفرن.

الصحة العالمية تنصح بتجنب المايونيز والكاتشب فى رمضان
الصحة العالمية تنصح بتجنب المايونيز والكاتشب فى رمضان

وتنصح المنظمة بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مثل اللحوم المُصنعة والمملحة ومنتجات الأسماك، والزيتون والمخللات، والأطعمة السريعة، والأجبان المالحة، والأنواع المختلفة من المقرمشات الجاهزة، واستخدام المايونيز والكاتشب فى الأطعمة الرمضانية.

تجنب الاطعمة المقلية
تجنب الاطعمة المقلية

من الأفضل عند إعداد الوجبات الحدّ من استخدام الملح بقدر الإمكان، ويمكن استخدام أعشاب مختلفة لتحسين نكهة الأطعمة التي يتم طهوها.

وأشارت المنظمة إلى أنه ينصح المرضى المصابون بداء السكر من النوع الأول عموماً بعدم الصيام، بينما قد يستطيع المرضى المصابون بمرض السكر من النوع الثانى أو ارتفاع ضغط الدم الصيام، ما دامت حالتهم الصحية تحت السيطرة، إما عن طريق النظام الغذائي أو الدواء، كما ينبغي على الحوامل والمرضعات الرجوع إلى الطبيب للحصول على المشورة الطبية الملائمة لحالتهم الصحية قبل الصيام.


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