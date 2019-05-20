الأمن الكويتى يضبط شبكة دولية لسرقة عملاء ماكينات الصراف الآلى فى البلاد

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ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، اليوم،الاثنين، القبض على شبكة دولية لسرقة عملاء ماكينات الصراف الآلى في البلاد.

وتلقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية عدد من البلاغات، مفادها: قيام وافد بوضع أجهزة غريبة على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، وأسفرت تحريات الإدارة عن تحديد هوية المذكور؛ حيث تبين أنه في العقد الخامس ويحمل الجنسية الرومانية، وأنه دخل الى الكويت يوم الخميس الماضي ولمدة أسبوع.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بقيامه بوضع جهاز دقيق، عبارة عن رقائق في نفس المكان الذي توضع فيه البطاقات البنكية في ماكينات الصراف الآلى، لتسجيل الأرقام السرية لتلك البطاقات.

وقال المتهم إنه كان يعتزم وضع أكبر عدد ممكن من تلك الشرائح والأجهزة على عدد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، لقراءة وتسجيل أكبر عدد ممكن من البطاقات البنكية، ثم العودة إلى بلاده، وسحب أرصدة عملاء تلك البطاقات، لافتا إلى أنه يعمل ضمن منظمة عالمية، تمارس نشاطها الاجرامي عبر الشبكة العنكبوتية.