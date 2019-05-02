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تعرف على موعد افتتاح محطة السكة الحديد بالإسكندرية بعد تطويرها

الخميس، 02 مايو 2019 01:00 ص
تعرف على موعد افتتاح محطة السكة الحديد بالإسكندرية بعد تطويرها محطه الرمل بالأسكندريه -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تشهد محطة السكة الحديد بالإسكندرية أعمال تطوير الأرصفة بالكامل وخط السكة الحديد، لكى يستوعب أكبر عدد من المواطنين ويشمل صيانة كاملة الأرصفة والساحة الخارجية.

1-أعلنت الهيئة أن افتتاح أعمال التطوير فى أبريل 2020

2- تكلفتها الإجمالية 145 مليون جنيه

3- نسبة تنفيذها 77 % 

4- تشمل الأعمال على تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات

5- إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات

6- تطوير نفق المشاة لربط الأرصفة

7- تطوير الساحة الخارجية

8- تطوير الواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضرى

9- رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة

10- تطوير شباك التذاكر تسهيلا على المواطنين

 


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