تعرف على موعد افتتاح محطة السكة الحديد بالإسكندرية بعد تطويرها

تشهد محطة السكة الحديد بالإسكندرية أعمال تطوير الأرصفة بالكامل وخط السكة الحديد، لكى يستوعب أكبر عدد من المواطنين ويشمل صيانة كاملة الأرصفة والساحة الخارجية.

1-أعلنت الهيئة أن افتتاح أعمال التطوير فى أبريل 2020

2- تكلفتها الإجمالية 145 مليون جنيه

3- نسبة تنفيذها 77 %

4- تشمل الأعمال على تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات

5- إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات

6- تطوير نفق المشاة لربط الأرصفة

7- تطوير الساحة الخارجية

8- تطوير الواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضرى

9- رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة

10- تطوير شباك التذاكر تسهيلا على المواطنين