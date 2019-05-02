إعفاء مدير الإدارة الصحية بأبو حماد بالشرقية لتقصيره فى العمل

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعفاء مدير الإدارة الصحية بأبو حماد من مهام منصبه وتكليف الدكتور عمر خطاب بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية لحين الإعلان عن الوظيفة وشغلها بالطرق القانونية، ذلك بعد مرور مفاجئ اليوم الخميس على منافذ تقديم الخدمة الصحية، ورصد ضعف إشراف مدير الإدارة عليها، ومنها الفرق الثابتة والمتحركة للمبادرة الرئاسية.

كان تفقد وكيل وزارة الصحة، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية بقرية الملاك بمركز ومدينة أبو حماد، والتى بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى غداً الجمعة والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المديرية ضمن خطة موضوعة لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، لتوقيع الكشف الطبى بالعيادات المتنقلة على أهالى القرية وعمل الفحوصات المعملية والأشعات التليفزيونية اللازمة وصرف العلاج مجاناً وتتكون القافلة من عيادات متنقلة فى التخصصات الطبية المختلفة (الباطنة- القلب - العظام – الأسنان - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن - الجلدية - الأطفال - الجراحة - النساء) ومعمل وصيدلية لصرف العلاج اللازم .

وتابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية والتى انطلقت صباح اليوم، حيث تفقد سير العمل بمدرسة هرية رزنة الإعدادية، وكانت الزيارة أثناء الفترة الثانية للإمتحانات وتم التأكد من فحص 170 طالبا خلال الفترة الأولى بالمدرسة من إجمالى 310 طالب.