video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نيابة المنتزة تحيل عامل هتك عرض نجل شقيقته لجنايات الإسكندرية

الأحد، 19 مايو 2019 02:58 م
نيابة المنتزة تحيل عامل هتك عرض نجل شقيقته لجنايات الإسكندرية محكمه -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
قررت نيابة المنتزه أول شرق الإسكندرية، إحالة المدعو "أ. ع. ع- عامل" إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته في اتهامه بهتك عرض ابن شقيقته "ي. ع. أ".
 
 
تعود الواقعة فى القضية رقم 10579 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم المنتزه أول بورود بلاغ من المدعوة "ن. ع. ع" ربة منزل، بقيام شقيقها بهتك عرض نجلها الطفل داخل شقته بدائرة القسم.
 
 
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، قيام المدعو "أ. ع. ع- 28 سنة- عامل" بهتك عرض نجل شقيقته الذي يبلغ من العمر 15 سنة بعد استدراجه إلى شقته بمنطقة العصافرة كونه من المتولين ملاحظته وله سلطة عليه، ونزع عنه ملابسه وتلامس بجسده وهتك عرضه جنسيا بالقوة.
أبلغ الطفل والدته بأن خاله طلب منه الصعود معه إلى شقته لإنزال بعض الأغراض، وخلال وجودهما بمفردهما بالشقة تعدى عليه.
 
 
وبعرض المجني عليه على الطب الشرعي للكشف عليه، أثبت تعرضه لهتك عرضه، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية وحددت جلسة 24 أغسطس المقبل لمحاكمته.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلة

إحالة أب كفيف لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض ابنته داخل شقته فى شبرا الخيمة

السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض فتاه بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جنايات الاسكندريه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة