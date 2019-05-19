نائب محافظ القليوبية تتفقد قسمى الحرير و النحل بالقناطر الخيرية

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، برفقة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، قسمى الحرير والنحل بمركز بحوث البساتين بالقناطر الخيرية، بحضور الدكتور محمد سالم مدير قسم الحرير، والدكتورة نجلاء المحمد ى رئيس قسم النحل سابقاً، حيث تابعت جميع مراحل إنتاج الحرير بداية من تربية دود القز حت ى إنتاج خيوط الحرير وتوزيعه لمصانع الأقمشة والسجاد ومنتجات الحرير اليدوية.

وتابعت نائب محافظ القليوبية، مراحل إنتاج العسل بداية من تربية النحل وحت ى بيع عسل النحل بمنفذ التوزيع الخاص بالمركز بجميع أنواعه، حيث أن محافظة القليوبية تساهم بنسبة 50% من خلايا النحل بإجمال ى 1.25 مليون خلية من إنتاج العسل عل ى مستو ى الجمهورية .

وأبدت الدكتورة إيمان ريان، إعجابها الشديد بالمركز وبمقترح المهندس منتصر بتطوير الأجهزة المستخدمة ف ى إنتاج الحرير و تعميم مشروع إنتاج الحرير عل ى طلاب المدارس الحكومية والأسر المصرية لتحسين الدخل والتنسيق مع الإدارة التعليمية والجمعيات الأهلية لعقد ندوات تثقيفية بقاعة الاجتماعات بالمجلس لنشر فكرة تربية دود القز وإنتاج الحرير ومشروع زراعة 1000 شجرة توت عل ى مستو ى المركز و المدينة.

كما قدمت الدكتورة نجلاء المحمد ى اقتراح بزيادة عدد خلايا النحل مما يساعد عل ى زيادة إنتاج الموالح وزيادة الأمن الغذائى وزيادة الدخل من خلال القضاء عل ى البطالة.