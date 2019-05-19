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محافظ المنيا: استقبلنا 12262 طلب تقنين أراضى أملاك دولة

الأحد، 19 مايو 2019 09:30 م
محافظ المنيا: استقبلنا 12262 طلب تقنين أراضى أملاك دولة اللواء قاسم حسين
المنيا - فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بمنظومة التسجيل الإلكترونى لتقنين الأرض أملاك الدولة بلغ 12262، وتم معاينة 4000 طلب تقنين على مستوى المحافظة من خلال لجان المعاينة بالمحافظة والوحدات المحلية.

 

ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يتم بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة الجهات المعنية رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

 

كما شدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.


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