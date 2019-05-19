فريق أطفال بلامأوى بالسويس ينقذ مشردا وينقله لدار رعاية

كتب مدحت وهبة

استكمالا للجهود المبذولة للتعامل مع المشردين من كبار السن بلا مأوى، وفى حملة ميدانية مستمرة فى محافظة السويس، نجح فريق أطفال بلا مأوى بمديرية التضامن بالسويس فى إنقاذ مشرد بلا مأوى يبلغ من العمر 35 عاما.

وتبين خلال دراسة حالته الأولية، أن المشرد موجود بميدان الأربعين، ولديه إعاقة عقلية وليس لديه أى إثبات شخصية وعلى الفور تم تحرك فريق أطفال بلا مأوى مع الحالة و نقله لدار حياة بالسويس وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والشخصية له.

وسيتم اتخاذ ما يلزم نحو إعداد دراسة حالة له حتى يتم دمجهم فى المجتمع على الوجه الأكمل وتقديم الخدمات الصحية

ويمكن الإبلاغ عن أى حالة مشرد بلا مأوى سواء كبار سن أو أطفال على الأرقام التالية 16349 – 01095368111.