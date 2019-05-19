الأوبزرفر: نتائج الانتخابات الاسترالية مفاجئة وتمثل ضربة لاستطلاعات الرأى

كتبت رباب فتحى

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتسليط الضوء على نتائج الانتخابات الأسترالية التى جاءت مفاجئة، حيث حققت حكومة رئيس الوزراء الاسترالى المنتهية ولايته سكوت موريسون مفاجأة مذهلة فى الانتخابات التشريعية متناقضة بذلك مع استطلاعات الرأى التى سبقت الاقتراع والتى توقعت فوز حزب العمال المعارض المنتمى ليسار الوسط.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن موريسون أعلن أن حكومته حققت نتيجة مذهلة فى الانتخابات التشريعية العامة التى أجريت أمس السبت، مما يؤهلها للاحتفاظ بموقعها على نحو لم يكن متوقعا، مضيفا أنه يهدى النصر للأستراليين الذين ساندوه.

وخالف الائتلاف المحافظ فى أستراليا التوقعات ليحتفظ بالسلطة بعد الفوز فى الانتخابات التشريعية ما دفع رئيس الوزراء للقول أمام حشد كبير من أنصاره المنتمين لحزب الأحرار "طالما آمنت بالمعجزات".

وهتف موريسون مبتهجا أمام أنصاره "كم هى طيبة أستراليا!". وكان موريسون قد تولى المنصب قبل تسعة أشهر فقط إثر "انقلاب" حزبى داخلى ضد سلفه المعتدل مالكوم ترنبول.

وقال موقع "فرانس 24" إنه على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا سيتمكن الحزب الليبرالى بزعامة موريسون وشريكه الحزب الوطنى بقواعده الريفية، من انتزاع عدد كاف من المقاعد بما يسمح لهما بتشكيل حكومة غالبية، إلا أن زعيم المعارضة العمالية أقر بالهزيمة قبيل منتصف ليل السبت.

وقال بيرت شورتن أمام مؤيدين أصيبوا بالذهول فى ملبورن "من الواضح أن حزب العمال لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة".

وتعد النتيجة نكسة كبرى وفشلا لمؤسسات الاستطلاعات التى تنبأت طيلة أشهر بفوز مريح لحزب العمال بعد ست سنوات فى صفوف المعارضة.

وبعض شركات المراهنة دفعت الرهانات فى وقت مبكر متوقعة هزيمة الائتلاف، وجميع مناصريه باستثناء أكثرهم حماسة توقعوا الهزيمة.