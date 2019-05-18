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مصرع سائق فى مشاجرة مع صاحب محل بسبب فاتورة مياه

السبت، 18 مايو 2019 12:59 م
مصرع سائق فى مشاجرة مع صاحب محل بسبب فاتورة مياه جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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لقى سائق مصرعه فى مشاجرة بينه وبين صاحب محل دواجن بسبب الخلاف على دفع قيمه استهلاك المياه بشبرا الخيمة.

جرى التحفظ على الجثة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بمناظرة الطب الشرعى والتصريح بالدفن، عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطه أول شبرا الخيمة من عمليات النجده بحدوث مشاجره وحالة وفاة بناحية شارع النور منشيه عبد المنعم رياض دائرة القسم

على الفور انتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، والرائد احمد عصر رئيس مباحث القسم وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "فتحى م ع" 59 عاما،  سائق، جثه هامده وبمناظرتها تبين وجود خدش بالصدر وبعض الأحمرار حول الرقبه.

و طرف ثان "ناصر س خ" 63 عاما،  صاحب محل دواجن ومقيم ذات العنوان، وذلك حال قيام الأول بمطالبة الثانى بدفع قيمه استهلاك المياه بناءعلى طلب مالك العقار بجمع قيمه استهلاك المياه من سكان العقار محل سكنهما، فحدثت بينهم مشاده كلاميه تطورت لمشاجره قام على أثرها الأخير بالتعدى على الأول والتسبب فى وفاته.

جرى نقل الجثه لمشرحه مستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة

بسؤال كل من زوجه المتوفى "زينب ب ع" ربه منزل ومقيمه ذات العنوان ونجل المتوفى المدعو "جلال ف م" 13 عام طالب أيدا ماجاء بالفحص وأضافا أن المتوفى سبق وأن قام بأجراء عمليه قلب مفتوح واتهما المشكو فى حقه بالتسبب فى وفاته

تمكن ضباط وحده مباحث القسم من ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أنكر مانسب إليه وأضاف إنه والمتوفى تبادلا الإمساك بملابسهما وأثناء ذلك فوجئ بوفاته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة. 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10275 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م

 

 

 

 

 


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