ضبط وتحرير 379 مخالفة فى حملة مرورية بالغربية

الغربيه - محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 379 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.