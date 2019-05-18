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سفينة تركية تحمل 40 مدرعة تصل طرابلس دعما للمليشيات المسلحة

السبت، 18 مايو 2019 05:01 م
سفينة تركية تحمل 40 مدرعة تصل طرابلس دعما للمليشيات المسلحة المدرعات التركية
كتب أحمد جمعة
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وصلت شحنة أسلحة ومدرعات تركيا إلى ميناء طرابلس البحرى قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا.

 

ونشرت وسائل إعلام مقربة من المجلس الرئاسى مقاطع مصورة للسفينة التركية التى تحمل شحنة من المدرعات البالغ عددها قرابة 40 مدرعة تركية.

 

وتشير صور المدرعات بأنها من نوع ”كيربي” تصنعها شركة ” بى إم سى ” أوتوموتيف التركية لإنتاج العربات المدرعة ويملك صندوق الاستثمار القطرى 50% من أسهم هذه الشركة التركية التى يقع مقرها فى مدينة سامسون.

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وأصدر مجلس الأمن الدولى فى مارس 2011 قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار". 

 

كما حظر القرار أيضًا أن "تشترى الدول الأعضاء، أى أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا. وفى يونيو الماضى، أصدر مجلس الأمن،قرارا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا، لافتا إلى أن"الحالة فى ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

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