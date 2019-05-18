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رشيدة طليب للمثليين: ادعمكم.. تستحقون الكرامة والمساواة

السبت، 18 مايو 2019 04:12 م
رشيدة طليب للمثليين: ادعمكم.. تستحقون الكرامة والمساواة رشيدة طليب
كتبت: إنجى مجدى
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أبدت النائبة الأمريكية المسلمة من أصل فلسطينى، رشيدة طليب، دعمها لمجتمع المثليين فى الولايات المتحدة، قائلة "ادعمكم كل يوم. تستحقون الكرامة الإنسانية والمساواة دائما".
 
 
جاء تعليق طليب، النائبة عن الحزب الديمقراطى، فى تغريدة على حسابها على موقع تويتر، تعليقا على تشريع جديد تم تمريره من قبل مجلس النواب الأمريكى، الذى يهيمن عليه الديمقراطيون، الجمعة، يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسى والهوية الجنسية.
 
 
وكتبت طليب تقول "عندما ينفجر مجلس النواب بالتصفيق، عندها تبكى وتهمس لزميلك بجانبك: لهذا السبب أنا هنا، من أجل هذه اللحظات". وأضافت "إلى جيرانى من مجتمع المثليين: أدعمكم كل يوم. تستحقون الكرامة الإنسانية والمساواة دائما".

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