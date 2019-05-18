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ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 18 مايو 2019 02:00 ص
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 67.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 309.4 مليون جنيه، أعقبه "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 4.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 295.4 مليون جنيه.
    
وجاءت فى المركز الثالث "شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 36.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.4 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 15.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 102.4 مليون جنيه، ثم " الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 5.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 84.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "المجموعة المالية هيرميس" بحجم تداول بلغ 4.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 71.3 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 4.98 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 68.97 مليون جنيه، ثم "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول 4.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 56.99 مليون جنيه، وفى التاسع " مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 2.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 52.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر" بحجم تداول بلغ 4.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 52.5 مليون جنيه.
 

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