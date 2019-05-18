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السبت، 18 مايو 2019 03:01 م
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الاتحاد الأوروبى يختتم دورة تدريبية عسكرية لمعلمين بالقوات المسلحة الصومالية

السبت، 18 مايو 2019 01:39 م
الاتحاد الأوروبى يختتم دورة تدريبية عسكرية لمعلمين بالقوات المسلحة الصومالية الجيش الصومالى
أ ش أ
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن اختتام دورة تدريبية عسكرية لمعلمين بالقوات المسلحة الصومالية لدعم مهارات الجيش الصومالي.

 

وأوضحت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي - في بيان - أن "هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء كوادر من المعلمين العسكريين بالجيش الصومالي وإكسابهم مهارات تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم ونقل هذه المهارات إلى المجندين بالجيش الصومالي".

 

وأضافت "أنه تم إجراء احتفال بهذه المناسبة في مركز داجادابان العام للتدريب في مقديشيو، شاركت فيه شخصيات عسكرية من الجانبين ، كان من بينها قائد قوة البعثة البريجادير جنرال ماتيو سبريفيكو، ورئيس أركان الجيش الصومالي الميجور جنرال عبدي محمد، ونائب قائد القوات البرية عبدي عبدالله".

 

وتابع البيان "إن الدورة التدريبية استغرقت 14 أسبوعا، وتضمنت التدريب على أساليب القيادة والتكتيكات العسكرية والسيطرة على الحشود والأساليب الفنية للتدريب وحقوق الإنسان".

 

يشار إلى أن بعثة التدريب الأوروبية تم تأسيسها خلال عام 2010 ، وأنها تعمل بالشراكة مع الجيش الصومالي ووزارة الدفاع لبناء قدرات مؤسسات الدفاع الصومالية باستخدام أساليب التدريب والنصح والتوجيه.

 


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