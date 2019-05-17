ضبط عامل بالدقهلية يتاجر بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الاموال العامة بالدقهلية، من ضبط عامل يتاجر فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتمكن القيد احمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) لقيامه بإلإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسعر أقل من السعر الرسمى يتراوح ما بين ( 5 إلى 10 قروش ) ثم يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.