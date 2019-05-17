صور.. غضب من لحام الحواجز الحديدية بأعمدة الكهرباء بشارع البحر فى طنطا

وفي هذا الصدد قال أحمد طارق لـ "اليوم السابع"،أنه بالرغم من مرور محافظ الغربية أكثر من مرة يوميا لمتابعة أعمال تركيب السور الحديدي إلا أنه لم يلاحظ تلك الكارثة الأمر الذى أثار تعجب الكثير من المواطنين، موضحا أنه في حالة وجود ماس كهربائي بعمود الإنارة سيقوم بتوصيله بطول شارع البحر مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف أن محافظ الغربية قرر منذ ما يقرب من شهرين تركيب سور حديدي بطول شارع البحر مما أثار غضب الكثير من أهالى المحافظة واعتبروه إهدارا للمال العام، بالاضافة إلى بعد أماكن وفتحات عبور المشاة الأمر الذي أصبح صعبا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وخلق زحاما شديدا عند عبور طلبة الجامعات وموظفي الدوله صباحا.

وطالب الأهالي محافظ الغربية بحل تلك الكارثة التي تشكل خطورة على حياتهم وتثبيت السور الحديدي في الأرصفة بدلا من أعمدة الكهرباء ، وتوفير فتحات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.